Saénz de Tejada niega haber seguido a la jueza Biedma como ella ha denunciado: ''Estaba a 450 kilómetros con mi familia''

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Luis Sáenz de Tejeda conecta en directo en 'Todo es mentira' después de que la jueza Beatriz Biedma haya denunciado que el exmagistrado la siguió en su coche horas después de su declaración en la Audiencia Nacional, donde lo acusó de un presunto seguimiento y de haber contactado con el clan familiar de los Rocho para "quitarla del medio".

En primer lugar, Sáenz de Tejada niega rotundamente el seguimiento por el que ha sido denunciado: "Estaba a 450 kilómetros, no tengo un coche blanco y llevo sin pisar Extremadura todo el año 2026". Además, aclara el origen de su enfrentamiento con la jueza que se remonta al año 2013, cuando ella llevó el caso en el que él fue finalmente apartado de su carrera judicial.

El tenso rifirrafe de Risto Mejide y Sáenz de Tejada

Durante un momento dado de la intervención, Risto Mejide le pregunta al exmagistrado por las alarmantes declaraciones que hizo en un vídeo en el que aseguró conocer cuál era el colegio de las hijas de la jueza Biedma, así como otro vídeo en el que le dedicó las siguientes palabras: "Te van a venir más sorpresitas y tu sigue que haremos todo lo que tengamos que hacer?"

Sáenz asegura que, cuando hablaba de "nosotros", se refería a denunciantes de corrupción a los que defiende legalmente tras descubrirse irregularidades graves en la instrucción. Asimismo, declara: "Badajoz es muy pequeño y hay abogados que sus hijos van al mismo colegio. Fue una tontería sin más". Unas palabras que hacen reaccionar: "Una tontería puede ser un desliz, pero usted como mínimo en dos vídeos lo dijo. No es una tontería".

"Los comentarios de los vídeos, esta señora jamás ha denunciado nada. Ahora, a través de este montaje, es cuando lo hace", señala el exmagistrado, quien le pide a Risto Mejide que no se quede en la anécdota e investigase a la jueza y sus "ilegalidades". Del mismo modo, niega ser parte de una organización para dañarla.

El enfrentamiento continúa cuando Risto Mejide le pregunta por qué pidió personarse en la causa del hermano de David Sánchez, En ese momento, se produce otro intercambio tenso. "Porque me da la gana", respondía con indignación, a lo que Risto contestaba: "Le ruego que me conteste con educación". "La pregunta es ofensiva", replicaba entonces Sáenz.

"La pregunta no es ofensiva, la respuesta lo es. No le he dicho que no pueda personarse, solo le he preguntado por qué y usted se ha puesto muy agresivo y a contestarme con mala educación", concluye el presentador del programa.