Miguel Ángel Uriondo denuncia una purga de técnicos en Transportes: "Lleva meses expulsando a técnicos y purgando a los buenos de Adif"

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El exdirector del gabinete de presidencia de Adif en 2020, Miguel Ángel Uriondo entra en directo en ‘Todo es mentira’ y se muestra muy contundente con lo sucedido durante el accidente de Urda. Uriondo ha denunciado la situación que atraviesa la empresa pública ferroviaria, asegurando que ha habido una purga en los últimos años.

"Adif necesita ayuda despegadamente, el sistema necesita ayuda", ha declarado Miguel Ángel, asegurando que es este el motivo por el que ha querido aparecer en el programa. Y es que, según sus palabras, tras el accidente de Adamuz le recomendaron quedarse callado, pero ya no puede más:

"No quiero estar aquí, para mi es un problema. No me interesa estar aquí, no tengo ningún beneficio. Estar aquí es que me recuerden el tiempo estuve Adif, que me digan que es cuestión política, que quiero cesar al gobierno, pero no es así. Ya después de Adamuz me recomendaron mantenerme callado y ya llega un punto que digo: 'No puede ser'.

Uriondo: "Miro a Adif y tengo la sensación de que los monos han echado a los técnicos"

Preocupado por el estado del organismo, Uriondo ha decidido pronunciarse en el programa y mostrar su preocupación por la pérdida de profesionales especializados. "Miro a Adif y tengo la sensación de que los monos han echado a patadas a los técnicos", ha señalado. En esta misma línea, Uriondo ha acusado a Transportes de llevar meses "expulsado técnicos y purgando a los buenos de Adif".

Miguel Ángel Uriondo ha recordado que Adif cambió su cúpula en 2025 y ha explicado cómo se organizaba durante su etapa en la empresa las áreas de seguridad: "Antes había una Dirección General de Seguridad que aglutinaba todos los temas relacionados con la seguridad y en mantenimiento había otro director general que en cada comité explicaba la situación. Era un comité de dirección formado por ingenieros que estaba pesando a largo plazo”.

Antes de finalizar su intervención, Uriondo ha lanzado una importante petición de cara a las elecciones: "Adif es un tesoro nacional. Estoy aquí para pedir que quien gane las elecciones, sea del signo que sea, le devuelva su orgullo, tamaño y sus técnicos, porque de todo lo contrario será un error y lo vamos a pagar los ciudadanos".