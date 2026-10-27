Los sindicatos policiales hablan en 'TEM' tras encerrarse en el Ministerio del Interior y hacen un llamamiento a la ciudadanía: "Pedimos el respaldo de la sociedad"

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Algunos de los representantes de los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil se han encerrado de forma indefinida en el Ministerio de Interior en protesta por sus condiciones laborales. En 'Todo es mentira' hablamos en directo con ellos para conocer los motivos de su encierro, sus reivindicaciones y qué medidas exigen al Gobierno.

Tras más de 40 años reclamando el reconocimiento de su profesión como de riesgo, los sindicatos han decidido plantarse después de que esta misma tarde la Secretaria de Estado de Seguridad frenase la negociación por el adelanto electoral: "Nos ha dicho que debido al adelanto electoral es inviable continuar con la negociación", ha explicado Aarón Rivero, secretario general de JUPOL.

"No vamos a salir de aquí hasta que nos den una solución para nuestro reconocimiento como profesión de riesgo", ha asegurado Rivero, quien también ha señalado que lo sucedido es "una falta de voluntad política": "No tienen ningunas ganas de otorgarnos el reconocimiento que realmente merecemos desde hace más de 40 años".

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL: "No hemos hablado nunca con Marlaska"

Respecto a el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretario general de JUPOL ha declarado que nunca se ha reunido con ellos: "Siempre lo ha derivado a segundos. Nunca hemos tenido una vinculación ni presencia física aquí por parte del ministro y de ningún otro ministerio".

Rivero ha contado que la reunión con la Secretaria de Estado de Seguridad ha durado "unos 30 minutos escasos" y que, tras la ruptura de las conversaciones, mantendrán su protesta hasta que les den una solución: "No vamos a parar hasta conseguir lo que realmente necesitamos". Además, ha destacado el respaldo policial con el que cuentan: "Estamos representados la amplia mayoría. Los que estamos aquí representamos al 90% del colectivo policial, entre Policía Nacional y Guardia Civil".

Antes de cortar la conexión en directo, los representantes de los sindicatos han lanzado un llamamiento a la ciudadanía: "Esto es una cuestión de justicia. Pedimos el respaldo de la sociedad, lo demostramos en la DANA, en los incendios, en Ceuta, lo demostramos día a día, que estamos con la ciudadanía, y ahora necesitamos que la ciudadanía apoye está reivindicación que es de justicia".

"Es la hora de demostrar quién está con la Policía Nacional y la Guardia Civil y quién le da la espalda", han añadido. Por su parte, Risto Mejide ha mostrado su apoyo a los sindicatos: "Estamos todos con vosotros, no tengo ninguna duda".