El presentador critica a Óscar Puente por hablar de "malas decisiones" en el accidente de Urda: "¿Quién ha tomado esas malas decisiones?"

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A petición propia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido este martes, 3 de noviembre, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para explicar la gestión del Gobierno tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron al menos 69 personas. 'Todo es mentira' ha reaccionado en directo a las palabras del ministro y Risto Mejide se ha mostrado muy crítico con él.

Durante su intervención, Puente ha detallado las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad de la red ferroviaria y evitar que vuelva a producirse un siniestro con las características de los ocurridos en Urda y Adamuz. Entre ellas, figuran la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, la instalación de compartimentos cerrados para el equipaje y la incorporación de más personal encargado de controlar el tráfico ferroviario.

Tras escuchar la comparecencia, Risto Mejide ha puesto en duda que el ministro sea la persona adecuada para recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario: "El mismo señor que lleva todos estos años y que ahora anuncia las medidas, que ojalá se hubiesen tomado antes, ¿es creíble para gestionar esa confianza, para que la gente vuelva a confiar en los trenes?".

Risto Mejide contra Óscar Puente por "reírse en la cara de los españoles"

Risto Mejide ha opinado también sobre la referencia literaria que ha realizado Puente durante su comparecencia al referirse al escritor Mark Twain para recalcar que la "experiencia" del accidente de Urda "nos tiene que ayudar a aprender" a minimizar el riesgo. Tajante, el presentador ha señalado:

"Ha pronunciado dos palabras que justamente le competen a él, que son: malas decisiones. ¿Quién ha tomado esas malas decisiones? ¿Quién es el responsable de esas malas decisiones? Eso es lo nuclear de este discurso. A mí me parece fantástico que el señor ministro aprenda de la literatura, pero, que hable de malas decisiones como en tercera persona, me parece reírse a la cara de los españoles"

"Se está riendo de todos nosotros, ahí con todo ese semblante tan serio. Me parece ofensivo", ha sentenciado el presentador, visiblemente molesto por el tono con el que ministro ha abordado las consecuencias del accidente y sus explicaciones ante la Diputación Permanente.