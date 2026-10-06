Horizonte Madrid, 06 OCT 2026 - 22:23h.

El magistrado Villegas da los motivos por los que presentar los decretos ante de la Diputación Permanente es "pervertir" la institución

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En 'Horizonte' reciben a Beatriz Talegón, quien hace un TAC de la situación actual de los dos decretos de vivienda, analizando las declaraciones de Pedro Sánchez y la explicación que ha dado sobre los dos decretos que abordan 21 medidas en total, las cuales ha dividido en cuatro bloques.

Tras este inciso, saludan al juez Villegas después de que este escribiera un post en 'X' asegurando que es "inconstitucional". En esta conexión explica los motivos por los que los define así.

Los motivos por los que se trata de fraude de ley, según el magistrado

Después de corroborar que él mismo escribió que se trataba de un fraude de ley, el magistrado hace un inciso antes de entrar en tecnicismos porque ha tomado notas de las declaraciones del presidente del Gobierno.

En primer lugar, señala cuando ha dicho que el Parlamente es quien le ha dado la espalda a las calles y afirma: "Fíjense que el Parlamento es quien decide, es quien representa la voluntad popular. Entonces, lo que dice el presidente del Gobierno es que le da igual lo que diga el poder legislativo, los representantes del pueblo... Lo veo de una gravedad extraordinaria".

En cuanto a la declaración de María Jesús Montero de que "la huelga es contra la oposición", asegura que, si miramos los manuales de Historia "veremos que esto sí tiene antecedentes históricos": "Esto forma parte de una campaña híbrida. Los movimientos revolucionarios que han intentado asaltar el poder más allá de las vías constitucionales siempre movilizando a la calle. Esto lo hacían los bolcheviques en la contra del imperio ruso. También lo hicieron en Francia con la comuna de París y también se hizo en España durante la Segunda República en esas elecciones que perdieron los republicanos".

Con respecto a los decretos, afirma que se trata de "fraude de ley" y para explicarlo define la finalidad de la Diputación Permanente: "Cubrir el hueco que deja el poder legislativo cuando se disuelven las Cámaras. Es como si dijéramos una especie de Parlamento de guardia para que no haya un vacío de poder en nuestro país, es simplemente para que no nos quedemos sin legislador".

Sin embargo, "no se está utilizando para esa finalidad, se está utilizando para conseguir una segunda oportunidad frente a una disposición que han rechazado los representantes del pueblo", comenta. "Con lo cual se está utilizando una institución para una finalidad que no es propia, se la está pervirtiendo, se la está bastardeando. Por lo tanto, se la está utilizando para una finalidad que no es la propia de la ley", añade.

El juez Villegas, además, asegura que "lo que no ha ocurrido nunca, hasta donde yo sé y el grupo de juristas que he consultado, es que se haya utilizado la Diputación Permanente como una segunda oportunidad cuando había sido rechazado ante el pleno".

"Eso es lo grave, la bofetada a la voluntad de los representantes del pueblo español. Ahí es donde yo creo que nos encontramos ante una situación sin precedentes que presenta un cariz, un tufillo revolucionario que me da miedo", concluye.