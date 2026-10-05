Horizonte Madrid, 05 OCT 2026 - 22:48h.

El secretario del PSOE en Madrid del 2007 al 2015 da dos nombres de socialistas que estarían buscando la sucesión

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La mesa de 'Horizonte' debate sobre la fiabilidad de las encuestas de Tezanos porque, mientras Eduardo Inda asegura que "de demoscopia es el tío que más sabe de España", Tomás Gómez señala que "ha fallado toda la vida".

Pero, más allá de este tema, el que fue secretario general del PSOE en Madrid desde el 2007 hasta el 2015 quiere aportar "un matiz": "¿Quiénes han sido los dos ministros más activos desde el viernes con los medios de comunicación y filtrando?". Y es que estos dos son los que se estarían postulando como sucesores de Pedro Sánchez.

Los sucesores de Sánchez, según Tomás Gómez

Las dos apuestas de tres de Tomás Gómez son Óscar Puente y Félix Bolaños: "El clima de opinión en el PSOE desde hace ya meses es que esto es fin de ciclo y que es el ocaso. Y ha empezado los movimientos por la sucesión y en la sucesión están trabajando hace tiempo".

"Han visto que era un momento oportuno para que no quede el PSOE con menos de 100 diputados en un proceso electoral", señala el invitado del programa.

Y es que actualmente existe "la guerra de Sol", lo que él define como "una guerra con Podemos y con Sumar de quién se queda con ese electorado de izquierda".

"Estos dos tienen más que intereses en que Pedro Sánchez pierda las elecciones porque ellos, ya lo veréis, van a pelear por la sucesión", concluye.