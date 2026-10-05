Horizonte Madrid, 05 OCT 2026 - 21:41h.

Las conclusiones de Menchu Moreno tras atender el discurso de Pedro Sánchez

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El equipo de 'Horizonte' conoce a Menchu Moreno, psicóloga y experta en el lenguaje, a quien le han pedido que analice el discurso de Pedro Sánchez con el que ha anunciado el anticipo de la convocatoria de elecciones.

Un análisis dividido en tres partes

"El discurso de Sánchez está cargado de potencial manipulador", es la primera declaración de la experta.

Es ella quien, para argumentarlo y comprenderlo muy fácilmente, lo divide en tres partes. "La primera es la víctima", asegura señalando ejemplos de sus declaraciones. "La segunda parte es que aparece de repente como un salvador con imágenes de superioridad moral", añade con nuevos ejemplos. "La tercera y última parte, la más importante, es que te acaba metiendo en un trampa porque te pasa a ti la responsabilidad", concluye.

Además, "se acompañan de tres falsos dilemas y al finalizar te da una palmadita en la espalda", comenta Menchu Moreno antes de dar por finalizado su análisis