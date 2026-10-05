Horizonte Madrid, 05 OCT 2026 - 23:35h.

En 'Horizonte' puedes escuchar el contenido del audio íntegro donde un miembro del clan de Los Rocho confiesa

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de 'Horizonte'

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Alejandro Entrambasaguas contextualiza en 'Horizonte' que la persona que habla en este audio que se emite en el programa es un narcotraficante de Badajoz conocido por la Policía Nacional como "Motoratón".

Un apodo que se debe a que "usaba una moto para repartir la cocaína por los puntos de venta de Badajoz" y por "su parecido físico con los roedores".

"Formó parte de Los Rocho, la familia de narcotraficantes a la que recurrió la cloaca del PSOE para eliminar a la juez Biedma", añade. Y es que el periodista ha conseguido hablar con él para que responda a una gran pregunta: ¿A qué se referían con eliminar?

El contenido del audio íntegro

Cuando Entrambasaguas le pregunta por la interpretación que hizo de la palabra eliminar, el entrevistado es claro: "Matarla".

"Sustos no le van a dar. Que conste que la han estado siguiendo. Es que es normal. Es que yo eso no tengo, pero que una persona que en 2024 se reuniesen con ellos y no se vayan a presentar en una comisaría diciendo diciendo 'Oye, pues mira, quieren matar a una jueza'. Que no es que se quieran matar entre clanes o entre familia o lo que tú quieras", añade.