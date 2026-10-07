Horizonte Madrid, 07 OCT 2026 - 22:36h.

Tras con la conexión de Rebeca Crespo en Sol, Iker Jiménez decide lanzar una petición a la Policía

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Después de que el presentador se pronunciara sobre la muerte de Maricarmen nada más arrancar 'Horizonte', Carmen Porter daba paso a una conexión con Rebeca Crespo.

La periodista se encontraba en la Puerta del Sol dado que se acababa de producir un minuto de silencio por el fallecimiento de la mujer desahuciada que despertó la oleada de manifestaciones por la vivienda. Sin embargo, los manifestantes no permitían que mostrara las imágenes, tal y como sucedió el día anterior cuando trató de mostrar el interior de la acampada.

Iker Jiménez pide ayuda a la Policía

El presentador daba por finalizada la conexión con Rebeca Crespo, en la cual hay una persona que incluso llega a golpear la cámara, señalando: "Mejor aléjate a otro sitio porque es imposible trabajar y tu integridad física corre peligro".

"Si la Policía o nuestros compañeros pueden ayudar a una compañera que está contando lo que está pasando, pues por favor, lo que no puede ser es que cada conexión haya un problema porque han decidido que este palabra no puede hablar. No solo este programa, sino otros, porque una cuestión es la que estamos contando y otra es no dejar trabajar a la compañera, que por ahí no vamos a pasar", concluye Iker Jiménez.