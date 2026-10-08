Horizonte 08 OCT 2026 - 23:17h.

El periodista de investigación narra en 'Horizonte' el calvario que vivió la jueza Biedma: "

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Este jueves, la jueza Biedma, quien fue la encargada de investigar al hermano del Presidente del Gobierno, ha declarado frente a la Audiencia Nacional "la angustia" que sintió durante la instrucción de la causa, ya que llegó a detectar que la estaban vigilando y temió por su seguridad y la de sus hijas. En 'Horizonte', Alejandro Entrambasaguas comparte todos los detalles de la declaración de la jueza y el juez Villegas hace una sorprendente confesión.

Entrambasaguas ha narrado en el programa cómo vivió la jueza Biedma este seguimiento que ha denunciado. En primer lugar, el periodista ha dicho que la jueza "sintió desde el primer momento presión" y que, en su declaración, ha hecho una incisión muy importante: "Todo esto le empieza a ocurrir, después de 24 años siendo juez, cuando decide abrir diligencias contra el hermano del presidente del Gobierno. Antes jamás le había pasado".

"Ella ha narrado que sintió mucho miedo y que su propia vida y la de sus hijas corría peligro", ha declarado Entrambasaguas, que también cuenta cómo la jueza se dio cuenta de que la cloaca de PSOE mandó dos emisarios para espiarla por Badajoz: "Ella de manera muy habitual va a desayunar a una cafetería y uno de los camareros le alerta, diciendo que era su secretario, preguntando cuestiones muy raras sobre ella: qué día iba a desayunar, en qué coche iba, cuál era su matrícula...".

Una historia que volvió a suceder en el colegio de sus hijas. "En este caso se enteró por el padre de la compañera de uno de sus hijas", ha explicado el periodista, quien además, ha contado que "en su propio teléfono, la jueza recibió las fotografías y los videos de los seguimientos que le estaban haciendo". Una crónica que ha rematado con una relevante información: "Ella ha explicado que no tiene ningún tipo de protección policial".

El juez Villegas desvela que también ha sido víctima de seguimientos

El juez Villegas ha tomado la palabra a continuación, mostrándose totalmente indignado por la situación que ha vivido su compañera de profesión: "Desde luego, Biedma es una heroína". "Esto es un descenso a los infiernos de un país que es excelente como España", ha añadido el magistrado antes de hacer una sorprendente confesión:

"Los jueces aunque no lo digamos, tenemos que tratar con gente muy peligros. Es una cosa que lo asumimos, va dentro de nuestro sueldo. A mí me ha pasado haber sido seguido por algunos individuos. Me ha pasado de haber estado en un destino de la España rural, haber venido el fin de semana a casa de mis padres tranquilamente y haberme encontrado al clan de una familia de mafiosos que se me acerba y me hacía unas observaciones muy cariñosas".

Aunque, ha señalado la diferencia entre su caso y el de la jueza Biedma: "Es mucho peor lo que le ha pasado a esta magistrada porque el acoso viene del entorno del poder, porque la fontanera se reunía con la fiscalía y la policía".