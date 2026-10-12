Horizonte 12 OCT 2026 - 22:35h.

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El Palacio de Congresos de Palma ha recibido con una gran ovación a Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores de 'Horizonte', en la celebración del V aniversario de 'OkBaleares'. Un hecho que no ha pasado desapercibido en el programa de Cuatro este lunes 12 de octubre.

"Era impresionante. Yo pensaba que iba por Palma con Madonna y con Elvis", ha bromeado Eduardo Inda, en referencia al gran recibimiento que han tenido tanto 'Horizonte' como el programa de Cuatro en la isla.

"Lo que hemos vivido ha sido inenarrable"

Y es que el periódico liderado por Eduardo Inda ha celebrado este viernes cinco años, acompañado por 2.500 personas. 2.500 personas que han protagonizado una enorme ovación a 'Horizonte': "Quiero agradecer el cariño de Eduardo. Pero luego las personas allí, en Mallorca... lo que hemos vivido ha sido inenarrable. Y por la calle no podíamos ir".

Y así ha continuado Iker Jiménez con sus palabras de agradecimiento: "Ni una sola mala cara ni protesta. Qué diferencia sideral entre el mundo de los líos digitales y mediáticos y de nuestro gremio y la gente de la calle. Qué enorme diferencia, gracias".

"Cómo está Mallorca de bonita", ha dicho Iker Jiménez, mientras que a Eduardo Inda se le han acabado los halagos, recordando cuándo llegó allí en el año 2001. "Palma de Mallorca es muy acogedora. Siempre lo ha sido. Llegué con 33 años recién cumplidos y me sentí siempre como en casa", ha recordado Eduardo Inda.