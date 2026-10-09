Horizonte 09 OCT 2026 - 22:53h.

Laura García, portavoz de JUPOL, alerta de la radicalización de la acampada en Sol: "Nos preocupa mucho la vertiente que está cogiendo"

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La acampada de Sol ha ido cambiando de perfil con la incorporación de nuevos colectivos. Una información que comparte la reportera de 'Horizonte', Rebeca Crespo, quien ha sido testigo del cambio de un perfil más heterogéneo a una presencia cada vez mayor de grupos radicales. Entre ellos, la reportera habla de la Coordinadora Juvenil Socialista, sobre los que dice que "llaman a incendiar las calles".

Según ha explicado la reportera, la Coordinadora Juvenil Socialista es una de las ramificaciones del Movimiento Socialista. La periodista ha precisado que no se trata de una organización vinculada al PSOE ni a las Juventudes Socialistas: "Es una organización que partió de una escisión de la izquierda abertzale". "Son esas personas que consideraban que partidos como EH Bildu se habían moderado demasiado", ha explicado.

La acampada de Sol cambia de perfil con la llegada de grupos radicales: “Hablan de incendiar las calles”

Tras las palabras de la reportera, el programa ha conectado en directo con Laura García, portavoz de JUPOL, quien ha confirmado la radicalización de la acampada de Sol: "Tiene toda la razón la compañera. Nos preocupa mucho la vertiente que está cogiendo. Cada vez hay gente mucho más radicalizada. No van solos, son grupos completamente organizados pro Hamas y a favor de la okupación".

Una situación sobre la que ha alertado: "Es normal que se crezcan los violentos porque el mensaje que se les lanza desde Delegación del Gobierno es que puedan hacer lo que quieran porque no se va a dar la orden a los compañeros de la UIP de levantarlos".

Según ha asegurado, se está favoreciendo la radicalización: "Es gravísimo. No hay precedentes de lo que está sucediendo. Creemos que forma parte del plan de que "arden las calles" porque desde Delegación de Gobierno se han dejado de enviar ordenes de servicio a los compañeros de la UIP". "Trabajan a ciegas, no saben cuándo van a tener que montar un dispositivo, no pueden planificarlo. Están vendidos", ha alertado.

Laura García ha denunciado que esto es un problema que nos afecta a todos: "Que los ciudadanos sepan que se les está poniendo en peligro y quitando un derecho tan fundamental como es el de la seguridad".