Horizonte 13 OCT 2026 - 23:18h.

Iker Jiménez se suma a la crítica del general Dávila sobre la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta:

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Los colaboradores de 'Horizonte' comentan todos los detalles sobre la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta más de dos meses después del asalto masivo a la comunidad autónoma. Uno de los más críticos ha sido el general Rafael Dávila, quién se ha mostrado muy indignado porque los reyes no hayan visitado lanpalabras, resume la visita de los reyes. "Es España, España que viene a Ceuta", era la frase que ponía en el mismo. Seguidamente, explicaba el por qué de esta frase: "Hoy, quien ha dado un ejemplo en Ceuta, han sido los ceutíes, era Ceuta quien clamaba a España".

El general Rafael Dávila: "El rey debería haber ido al Tarajal y ver lo que pasa ahí"

Muy crítico, el general Dávila ha criticado que en su visita el rey no visitase algunas zonas claves en el asalto: "Debería haber ido al Tarajal y ver lo que pasa ahí". Mientras que ha asegurado que Vivas ha estado "fantástico".

Una crítica a la que se sumaba Iker Jiménez: "Me da mucha pena que no haya ido su majestad el rey a las zonas fuertes". Tras esto, el general Dávila reivindicaba la importancia de que desde las instituciones como es la casa real se reivindique que "no hay que esconderse de nadie, hay que ir ahí".