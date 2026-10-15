Horizonte 15 OCT 2026 - 10:24h.

Los presentadores protagonizan un momentazo en 'Horizonte'

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Iker Jiménez ha finalizado 'Horizonte' dándole paso a Josep Pedrerol con 'El Chiringuito' y ambos presentadores han protagonizado un momentazo después de que el presentador deportivo le revelase algo muy curioso a Iker sobre la respuesta que le ha dado ChatGPT al preguntarle sobre él.

Pedrerol ha comenzado bromeando después de que Iker le pida que no dé el resultado del partido: ''Me invitáis a venir aquí y qué digo entonces, el resultado, lo ideal. Lo ideal sería, tú te retiras, te vas del plató, yo se lo cuento a la mesa y al público y luego vuelves como si nada, pero yo que estoy aquí como periodista deportivo que me ha contratado para hablar de lo que ha ocurrido y no me dejan opinar ni dar el resultado del partido''.

''Mira, he leído una cosa tuya, he preguntado por ti en el ChatGPT...'', comienza diciendo y continúa: ''Aficionado de la Real Sociedad, de joven y del Osasuna'', e Iker Jiménez confirma la información.

El presentador deportivo sigue: ''Una gran admiración por el Real Madrid y sus remontadas en la Champions'', y el presentador de 'Cuarto Milenio' ha bromeado: ''Claro ¿Sabes lo que me está pasando? ¿Sabes lo que me dicen por aquí? Me dicen, oye, Pedre, 23, 58, 00, 40, no sé qué. Y digo yo, pero ¿quién es Pedre?, qué macho, si ha venido aquí de nuevo. Voy a empezar a hacer como hacía García con Alex, que se pasaba cinco minutos y tu cara ahí abajo y que pasen cinco de las doce, ¿te imaginas?''.