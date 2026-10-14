Horizonte 14 OCT 2026 - 22:38h.

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Tomás Gómez, exsecretario del PSOE de Madrid, ha analizado cómo está el Gobierno en estos momentos y ha reaccionado a la polémica de la portavoz del PSOE por los 30 pisos de su pareja. "Es un punto de inflexión en esta campaña. La campaña era como una especie de transatlántico que empezó con un temporal, con Sánchez empezando en malas condiciones electorales que lleva soportando todo el oleaje", ha comenzado diciendo Tomás Gómez.

Un Tomás Gómez que cree que el PSOE ha "chocado contra un iceberg, con un boquete muy grande en el barco en el cual está entrando mucha agua". En cuanto a por qué cree que es un punto de inflexión, el exsecretario del PSOE opina que, a partir de ahora, se tienen que "ocupar más de achicar el agua que de marcar el rumbo".

Gómez apostaba porque no hubiera probabilidades de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno, pero después de esto cree que es prácticamente imposible: "Esto hace mucho daño. Es importante no comprar el marco del Gobierno. Dicen que todo propietario es un criminal y no. Lo que están haciendo es instrumentalizar y crear un relato o marco para señalar a los buenos y a los malos".

"Un daño irreparable para el Gobierno"

"No es malo ser propietario en este país ni empresario. Lo que es malo es criminalizar lo que no es un crimen. Y utilizar la mentira, además de la hipocresía política que ha tenido la portavoz del Gobierno", señala Tomás Gómez, tras lo que concluye asegurando que es "un daño irreparable para el Gobierno, porque le deja desnudo, con las vergüenzas al aire".