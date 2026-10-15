Horizonte 15 OCT 2026 - 22:18h.

Batalla campal en Pamplona: lanzan botellas, adoquines y queman contendores en la convocatoria del periodista Vito Quiles

Serafín Giraldo señala los elementos comunes de las protestas en la Complutense, Sol y Pamplona: "Se han detectado banderas rojas en los tres lugares"

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La convocatoria del periodista Vito Quiles en en la plaza de Yamaguchi de Pamplona ha terminado con graves incidentes y cargas policiales. Los enfrentamientos han dejado contenedores volcados, lanzamiento de piedras y botellas y, al menos, un detenido. Unas impactantes imágenes a las que han reaccionado los colaboradores de 'Horizonte'.

El periodista Eduardo Inda ha manifestado su preocupación ante la gravedad de las imágenes: "Es terrible. Esto nos retrotrae a los peores años de ETA, del terrorismo callejero de ETA. Era espeluznante ver a mil tíos todos uniformados de negro y encapuchados. Da miedo, da mucho miedo".

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Asimismo, el periodista ha asegurado que ya ha empezado lo que "todos intuíamos que iba a ocurrir": "Esto es ya nivel dios de barbarie, violencia y terrorismo callejero". Seguidamente, Tomas Gómez ha hecho una lectura política de la situación: "Es movilizar e incendiar las calles para hacer que esos dos millones de electores moderados tengan que posicionarse. El mensaje es: el caos o yo. Se le ha caído la ley de nietos y la hipocresía con el tema de vivienda, lo que le queda es esto".

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Por su parte, el Dr. José Cabrera ha señalado que se trata de una "estrategia perfectamente organizada y coordinada": "Esto es lo que vamos a tener hasta el 29 de noviembre". Además, ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen intoxicar por lo que ven en las calles".

También, ha conectado en directo Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía, quien hablaba en general sobre las manifestaciones que se están produciendo en las últimas semanas: "Hay que saber si es casual o organizado. Hay que analizar todas las manifestaciones"

Serafín ha señalado los elementos comunes en las protestas en Sol, la Complutense y Pamplona: "Son jóvenes y se trafica cierta violencia con cierta simbología. Se han detectado banderas rojas en los tres lugares" Asimismo, sobre Pamplona, ha señalado que ha seguido un método de "guerrila urbana": "Donde más claro se ve que se intenta provocar el caos es en Navarra".