Horizonte 16 OCT 2026 - 10:47h.

A juicio del portavoz, las fuerzas de seguridad pública "estaban haciendo su trabajo" para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de los espacios públicos con seguridad

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El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, ha defendido abiertamente en el último programa de 'Horizonte' la actuación de los agentes de policía nacional durante los recientes altercados en el campus de la Universidad Complutense de Madrid.

David Gutiérrez ha argumentado en el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter que las intervenciones y cargas policiales se desencadenaron cuando un grupo de manifestantes encapuchados intentó salirse del recorrido comunicado, invadiendo la calzada y agrediendo a los policías que conformaban el cordón de seguridad.

A juicio del portavoz, las fuerzas de seguridad pública "estaban haciendo su trabajo" para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de los espacios públicos con seguridad:

"En tres días llevamos seis compañeros heridos, tanto en Sol como en la Complutense, como ahora también en Pamplona, y esto es porque a alguien le está interesando que aumente la violencia estos días, hay una convocatoria electoral en un mes y medio, y pese hay quienes alientan a la violencia y a que no haya paz en las calles los policías nacionales, como siempre, vamos a dar la talla, vamos a garantizar sus derechos fundamentales".

David Gutiérrez, crítico con la labor del delegado de Gobierno en Madrid

El representante sindical ha aprovechado la conexión con 'Horizonte' para mostrarse muy crítico con la postura de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, reprochándole que priorice réditos electorales en lugar de respaldar a su la plantilla de agentes de seguridad del Estado.