Horizonte 16 OCT 2026 - 10:36h.

El 7 de septiembre el Gobierno ocultó una segunda invasión marítima

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El pasado 7 de septiembre una fragata de combate marroquí se volvió a situar frente a las costas de Ceuta y el Gobierno lo ocultó, pero 'Horizonte' investiga al respecto y Carlos Cuesta explica todo lo que ocurrió y lo que hay detrás de esa información que acaba de salir a la luz.

''Estamos hablando ya de palabras mayores. La fragata en concreto es la Sultan Moulay Ismail, que es una fragata, no es la mayor que tienen, pero es una fragata de 98 m de eslora. No estamos hablando de ningún barquito, entra efectivamente, además la tenemos localizada, las imágenes que hemos mostrado son por el sistema AIS de seguimiento de las embarcaciones, que es el mecanismo oficial. Y viene perfectamente identificada. Efectivamente, día 7 de septiembre'', comienza explicando Carlos Cuesta.

Además, indica que no hubo respuesta por parte de España: ''Lo más llamativo es la ausencia de una respuesta ni equivalente, ni proporcional ni prácticamente respuesta. La única reacción que hubo por parte de las autoridades españolas fue una patrullera de la Guardia Civil, que es una embarcación mucho más pequeña y además no está preparada para un combate bélico, evidentemente, una patrullera pequeñita de la Guardia Civil y una patrullera pequeñita del ejército que se acerca de la armada que se acerca y desaparece''.

Por otro lado, revela que Marruecos se quedó a una posición de disparo de Ceuta: ''El problema de esta entrada es que además el armamento que lleva este tipo de embarcación, esta fragata, lleva misiles contra barco, lleva un cañón de 76 mm que tiene una capacidad de disparo de hasta 16 km y la posición lo digo en kilómetros en vez de millas náuticas para que nos entendamos, se queda una posición de disparo de Ceuta de 14 o 15 km, es decir, estaba posición de disparo a Ceuta. Eso el coronel lo sabe perfectamente, eso no se permite nunca jamás, no solamente es que entre, no solamente se identifica oficialmente sino que se nos posiciona a una distancia de disparo de una población española''.