Horizonte 19 OCT 2026 - 22:38h.

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Francia está sumergida en una auténtica crisis social y política marcada por las protestas estudiantiles que se están sucediendo, desembocando en tensos enfrentamientos con la Policía y saqueos en diversas ciudades, además de episodios con la violencia por bandera. Iker Jiménez ha comenzado el último programa de 'Horizonte' hablando de ello, asegurando que se trata de algo "tremendo".

"Estamos francamente impresionados, con las imágenes de Francia en llamas. Además, con alguna especie de cortocircuito", ha comenzado diciendo Iker Jiménez. Hay que recordar que, por ejemplo, un grupo de manifestantes ha quemado el histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges: "Se fundó entre el siglo XII y siglo XIII, seis siglos de trabajo de los franceses, generación tras generación".

Un edificio público que, de alguna manera, choca con las protestas de los propios franceses para mejorar lo público: "A uno le deja un poco en una eterna contradicción".

"¿Un espejo de nuestro futuro?"

"Muchos dicen que puede ser un espejo de nuestro futuro y otros, quién está detrás. ¿Quién quiere que Europa arda?", se pregunta Iker Jiménez. "¿Qué movimiento es este? ¿Tienen que ver con esas peticiones que hacen los trabajadores, obreros y estudiantes? ¿Qué hay detrás?", se pregunta el presentador de 'Horizonte'.