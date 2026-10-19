Horizonte 19 OCT 2026 - 22:09h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid vincula las protestas en Madrid con la estrategia política de Pedro Sánchez y le señala directamente

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Isabel Díaz Ayuso ha estado en 'Horizonte' y ha contado en primera persona todo sobre el escrache que ha sufrido este lunes. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con Pedro Sánchez y con todo lo que está ocurriendo en Madrid con la acampada en Sol y también con las protestas, cada vez más extendidas por el resto de España. Un escrache que ha desatado las reacciones en el plató del programa de Cuatro.

En primer lugar, ha contado lo que le ha ocurrido. Todo ha ocurrido a la salida de un foro sobre longevidad en el Palacio de Santoña: "Había un grupo de gente muy violenta y cuando he salido un señor se ha vuelto loco. Tienen la orden de acosar. Según pasaban los minutos, se han ido todos y de una manera violenta han colapsado las calles. Se han puesto especialmente violentos y la Policía ha conseguido que podamos salir".

"Yo más que miedo, he sentido pena. Todos los vecinos y turistas de esa calle, he sentido más preocupación por los propios policías o gente que pasa por delante, que en una situación así puede ser agredida".

"Esta huelga no está justificada. Es así como tienen Madrid desde que Sánchez convocó elecciones. Lo que hemos visto hoy en las universidades es casi peor. Están privando a los alumnos de dar clase", asegura Ayuso.

En cuanto a la huelga, la presidenta de la Comunidad de Madrid señala que no lo entiende: "Piden exigencias que no podemos asumir. Es una huelga política en todas las etapas. Tenemos a un presidente que se ha situado en la extrema izquierda. Con todo el mundo extremado y en una situación irrespirable puede conseguir no sé qué. Lo único que va a conseguir es que le recuerden por esto", asegura Ayuso.

"Sánchez tiene mal perder"

Además, Isabel Díaz Ayuso asegura que "Sánchez tiene mal perder" y menciona el 15-M de 2011, recordando a todos que hubo una fuerza de los medios de comunicación que "prendieron la mecha en esas semanas". Por otro lado, habla sobre Sol, una "plaza secuestrada": "De eso venimos y de donde empezaba una supuesta reivindicación. No sé si esto es para llegar a algo excepcional... Este hombre hace más trampas cada día. Por ahora, todos los trucos, fatal. Ser socialista es de tener poca vergüenza y dar mucha".

Posteriormente, Iker Jiménez ha querido indagar en el tema de la acampada de Sol: "Sánchez ha decidido reventar Madrid. Tiene mal perder y quiere que 'nos acordemos de él'. Cada día van apareciendo más banderas de Palestina. Esto que está ocurriendo no es por casualidad. Han vandalizado símbolos. En lugar de cortar esto de raíz, lo alienta. Necesita que esté España como está él".