Horizonte 23 OCT 2026 - 01:37h.

El periodista Unai Cano analiza las posibles conexiones entre las protestas en Francia y las movilizaciones en España

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El periodista Unai Cano ha analizado en 'Horizonte' las posibles conexiones entre las protestas registradas en Francia e Italia y las movilizaciones que se están produciendo en España, con especial atención a la acampada de Sol. El colaborador ha puesto el foco en la financiación realizada por las distintas organizaciones y en sus posibles vínculos con la fundación de George Soros, Open Society Foundations, al abordar quién podría estar detrás.

Durante su intervención, Cano ha asegurado: "Estuvimos investigando el inicio de las protestas en Francia y, de entorno a 40-50 organizaciones, que estaban detrás del inicio de estas protestas violentas, calculamos que hasta 7 estaban vinculadas a George Soros y a sus fundaciones".

Entre las cuales ha mencionado las siguientes entidades: La Liga de los Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. "Todas ellas han recibido financiación de George Soros en algún momento", ha explicado.

Las conexiones entre las protestas en Europa

Asimismo, el colaborador ha defendido que existen similitudes entre las movilizaciones en los distintos países europeos y las que se han desarrollado en España. Sobre esta cuestión, Unai Cano ha hecho especial hincapié en la situación en la Puerta del Sol y en el papel, que a su juicio, va a desempeñar España en la evolución de las protestas.

"España va a ser determinante, porque Pedro Sánchez es la figura clave de todos estos movimientos a nivel europeo", ha afirmado Cano. Y es que, según el colaborador, el presidente del Gobierno "se ha convertido en la entrada a Europa de organizaciones internacionales iberoamericanas como el Grupo de Puebla y el foro de São Paulo.