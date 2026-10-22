Horizonte 22 OCT 2026 - 22:52h.

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En plena precampaña electoral, los distintos partidos políticos han comenzado una auténtica batalla digital, que se ha visto incrementada por el uso de la inteligencia artificial. En 'Horizonte' los colaboradores debaten sobre la campaña virtual tras los polémicos vídeos del PP y Vox hechos con IA contra el PSOE.

"Es la primera campaña política donde la IA está realmente viva, puede suplantarnos, que digamos lo que no hemos dicho... Es un arma de doble filo", ha dicho Iker Jiménez antes de mostrar las imágenes del vídeo creado por el Partido Popular que reproduce imágenes y voces de varias personas relacionadas con el PSOE, asegurando que han cometido alguna conducta delictiva".

Tras la publicación y difusión de estas imágenes, el Partido Socialista ha anunciado que está estudiando tomar medidas legales, pero ¿qué recorrido legal tendría si finalmente denuncian? La catedrática y experta en IA, Ana Reyes analiza en el programa el vídeo y destapa las claves del mismo. Además, habla sobre el vídeo creado por Vox, que carga también contra el PSOE.

Ana Reyes, experta en IA, sobre el vídeo del PP: "No lleva a engaño"

En directo, la experta en inteligencia artificial, habla sobre la efectividad de este tipo de vídeos: "Son efectivos, están utilizando muy bien las redes sociales, sobre todo, el uso de comunidades y creación de contenido. Da muchísimo juego este tema ahora mismo". Sobre la polémica, Reyes señala tres puntos claves sobre la regulación del contenido creado en redes sociales:

"Uno es que todo tiene que estar etiquetado; tenemos que ver que ha sido generado con inteligencia artificial para que no nos engañen. Segundo, los metadatos que se producen tiene que aparecer, esa metaetiqueta que genera la propia IA. Y, tercero, tenemos que pedir consentimiento a la gente que aparece".

Aunque respecto a este último punto explica: "Esto siempre hace falta cuando parezcan 'deepfakes', contenido que puede llegar a parecer real sin serlo". En este aspecto, Ana Reyes señala: "En este caso, por un lado, está el punto de vista de los que han creado el vídeo, que se acogen al derecho a hacer sátira; y, por otro, el punto de vista del derecho al honor y la imagen de las personas que aparecen, que no han dado su consentimiento".

Ana Reyes habla también sobre el recorrido que tendría la denuncia, en caso de que el PSOE llegase a denunciar: "Los dos tiene argumentos a favor y en contra. El PP tiene derecho a la sátira, porque claramente se ve que esta generado con IA, no lleva a engaño. Por lo tanto, tampoco es que nos estén intentando engañar con lo que han creado"