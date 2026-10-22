Guille 'El Chango' Vera cuenta su experiencia en Ceuta como camarógrafo

Horizonte 22 OCT 2026 - 12:09h.

El camarógrafo entra en directo en 'Horizonte'

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Iker Jiménez habla sobre Guille 'El Chango' Vera, un camarógrafo que ha convertido su moto en cámara y que se ha dedicado a recorrer los distintos barrios de Ceuta. Tras sus palabras de agradecimiento, 'El Chango' entra en directo en 'Horizonte' para contar su experiencia.

''Una vez un jefe dijo, la realidad se cuenta sola, hay que saber dónde enfocarla o cómo enfocarla y es lo que intentamos hacer en esta jornada de cámara aquí en Ceuta, lamentablemente hay nuevos asentamientos y lo bueno, no tan bueno, digo bueno a nivel periodístico, lo tenemos'', comienza explicando Guille.

Acto seguido, 'Horizonte' emite las imágenes y el camarógrafo da más datos: ''Lo sobrecogedor de todo esto es que hace pocos días no había nada. Cuando llegábamos aquí, cuando estuviste aquí, Iker, lo que veíamos eran las chabolas en las playas del Trampolín, de Benítez. Muchas de estas personas que han entrado ilegalmente en forma irregular a España siguen estando aquí en Ceuta''.

Además, cuenta dónde se asientan los inmigrantes: ''La semana pasada entrábamos con Antonio al polígono del Tarajal y veíamos desde adentro ese gigantesco asentamiento. Ahí ya no hay más nada, pero basta encontrar un callejón un poco oscuro y hay coches abandonados y allí están dentro. Basta entrar al barrio del Príncipe y en una bajada se encuentran unas chabolas que por lo menos 500 personas hay ahí (...) Me sacaron de ahí y me dijeron que no podía grabar ahí. Nosotros somos como cámaras, los ojos de la gente que está ahora viendo en sus casas 'Horizonte', y entonces tenemos una responsabilidad, transmitir que aquí la normalidad no hay''.