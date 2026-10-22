Horizonte 22 OCT 2026 - 10:17h.

Alfredo Perdiguero lleva 62 días metido en el hospital

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Alfredo Perdiguero entra en directo en 'Horizonte' después de pasar por ''un calvario grande'', como indica Iker Jiménez. El policía nacional cuenta en el programa todo lo que le ocurrió y cómo se encuentra en estos momentos tras sufrir un aparatoso accidente mientras estaba con su hija.

Perdiguero explica cómo está tras el accidente: ''62 días ya aquí, amigos, aquí metido en el hospital. Así que bueno, pero como lo único que me mantiene en las noches es veros, pues me indigna tremendamente cuando evidentemente pues veo lo que veo y no poder colaborar o no poder decir o no poder levantar la voz''.

El policía expresa su disgusto: ''Le he dicho a Carmen que a veces no ve el móvil, pero otras veces sí, que era una vergüenza por parte de la Delegación de Gobierno al haber permitido que se juntasen dos manifestaciones opuestas que nunca se debe permitir, pues lo ha permitido para que evidentemente haya una confrontación. Por tanto, lo que decís, lleváis mucha razón. En principio buscan la confrontación, desde luego, con nada bueno en la cabeza''.

Además, explica detalladamente lo que le ocurrió para acabar en el hospital: ''Pues Iker y Carmen, como sabéis que habéis estado encima de mí todos los días preguntándome, el día 21 de agosto en el cual iba con mi hija de vacaciones, saliendo del servicio de noche de la comisaría, llegando al desvío de mi casa donde vivo, pues un coche de repente apareció de la nada dice que no me vio, que no vio el paso, me arrolló con la moto y me rompió nueve costillas y me fracturó cuatro vértebras lumbares. Y desde entonces aquí estoy''.