Horizonte 10 NOV 2026 - 10:16h.

Los colaboradores de ‘Horizonte’ debaten en el programa sobre las imágenes virales del último mitin de Pedro Sánchez

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Los colaboradores de ‘Horizonte’ debaten en el programa sobre las imágenes virales del último mitin de Pedro Sánchez, que contó con actuaciones musicales. Muy crítico, Eduardo Inda critica “los bailes” del presidente mientras “aún hay familias en Urda que no han enterrado a sus muertos”.

Pedro Sánchez participó en un mitin en Bilbao y, después de ver las imágenes en el programa, el periodista critica el ambiente del acto y le reprocha al presidente que bailara y cantara mientras las familias de las víctimas del accidente de Urda seguían sin poder enterrar a sus muertos.

"Hay familias que no han podido enterrar a sus muertos en Urda", señala, y añade que "lo más importante es la falta de respeto a las víctimas", dice Inda y, según los colaboradores, la "euforia" del presidente resultaba forzada y no encajaba con el momento que vive el país.

Además, India apunta que detrás de la estrategia de comunicación del Gobierno y de la puesta en escena está Iván Redondo, antiguo asesor de Sánchez. Por otro lado, Carmen Porter defiende que el presidente debía acudir "aunque tuviera que soportar gritos o insultos", porque se trata de un funeral de Estado.