First Dates Madrid, 02 SEP 2026 - 23:40h.

Los camareros de 'First Dates' no dan crédito a la confesión que Carlos Sobera le hace a una soltera del programa

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María es una técnica de laboratorio de 27 años que se enamoró de Asturias en el momento en el que hizo el descenso del Sella. Actualmente se encuentra trabajando en un laboratorio de cosméticos, lo que lleva a Carlos Sobera a preguntarle si él y Mati deben enterarse de algo a través de ella.

"Pero te voy a decir una: he pensado que le puedo dejar una nota con una cosa curiosa y es que me gustan las vacas. Quiero dejar una nota para que sepa que yo quiero vivir en Asturias y que me encantan las vacas", pide la soltera al presentador pillándole totalmente desprevenido.

Si esto se cumpliera, María tendría que dejar su trabajo actual pero eso no le preocupa: "Tengo muchas ideas de dónde puedo trabajar de lo que estoy haciendo ahora".

"Cuando lo lea lo mismo le pega un soponcio", señala Carlos Sobera antes de hacer una confesión que ni si quiera el equipo de 'First Dates' esperaba.

La confesión de Carlos Sobera

El presentador del programa se sincera con María y le confiesa: "A mí me atraen mucho las vacas". Y es que, según cuenta el propio presentador, Carlos Sobera tenía una familia agricultora en Burgos, por lo que se ha pasado toda su infancia entre vacas.

"Las chicas no te creen", le indica Mati al escucharle. Y es que las camareras, quienes se encuentran al otro lado de la barra, necesitan ver una prueba gráfica que demuestre la veracidad de la historia que cuenta el presentador.