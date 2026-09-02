First Dates 02 SEP 2026 - 11:26h.

Simone y Anna buscan el amor pero a él le falta "calor" en su cita en 'First Dates'

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Tras muchos viajes internacionales y alguna mudanza, Anna y Simone se encuentran en España, en concreto en el restaurante de ‘First Dates’ dispuestos a encontrar el amor de nuevo. Ella confiesa que hace mucho tiempo desde que acabó su última relación y él está divorciado desde hace dos años, tiene una hija y a Anna le parece muy bien porque no quiere ser madre.

El incidente inicial en la cita de Anna y Simone en 'First Dates'

El primero en llegar era él y ella se mostraba sorprendida al conocerle "¡Ah! ¿Esta es mi cita? No sé me estaba orientando". Entre bromas, él le contaba que vive en Galicia aunque es italiano y ella vive en Barcelona pero viene de Suiza.

Ya en la mesa, Simone le contaba a su cita que está divorciado después de 17 años de relación con la madre de su hija. La niña tiene 10 años y él ha querido ser un padre presente. Sin embargo, ya no quiere más hijos y esta idea le gustaba a Anna, que antes que madre, prefiere ser "madrastra" y explicaba: "Crear algo en tu cuerpo y dar a luz, para mí no es una idea muy natural".

Entre plato y plato se contaban cómo les ha ido en las distintas partes del mundo que han visitado durante sus viajes. Ambos parecían muy cómodos en la conversación y él, a solas, nos confesaba que le gustaba que Anna sea una chica "inquieta", la definía como una mujer "moderna", también "inteligente" pero añadía que, en su opinión, parece "un poco fea".

Anna le contaba que es comediante y se imaginaba a Simone siendo DJ pero él confesaba que no fue más que un capricho pasajero de juventud.

A Simone le falta "calor" con Anna

Tras disfrutar de la cena, la pareja se marchaba a pasar un ratito a solas. Sin embargo, con los juegos no lograban dar un paso más: "Quizá le hubiera dado un beso con la segunda cita", decía ella.

Y así llegábamos a la decisión final. Simone y Anna aparecían muy sonrientes, pero pronto descubríamos que Cupido no había lanzado sus flechas en la misma dirección. "¿Por qué no?", preguntaba ella cuando le preguntaban si quería tener una segunda cita y bromeaba diciendo: "No sé si nos casaríamos, pero una segunda cita, sí".

Sin embargo, Simone solo quería quedar con ella si entre ellos no había nada más que una incipiente amistad: "Yo he estado muy bien, pero me ha faltado un poco de calor".