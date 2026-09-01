First Dates Madrid, 01 SEP 2026 - 00:00h.

Descubre el motivo por el que Mery ha concluido su cita con Pascual antes de decir su decisión final

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Pascual, colombicultor de 50 años, ha sido el primero en entrar al restaurante de 'First Dates', donde le ha recibido Lidia Santos, a la que le ha explicado en qué consiste su profesión y ella se ha quedado completamente sorprendida: “Nunca lo había escuchado”.

Después llegaba Mery, de 49 años, técnico de control de calidad, la que se considera "una reina y no una princesa" y las primeras impresiones de ambos coincidían, pero no eran para bien: "No me ha gustado".

Él también aprovechaba sus primeros momentos de la cena para explicarle a su cita a lo que se dedica y mientras él le aseguraba que "le parece guapa" detrás de cámaras confesaba que no pensaba esto.

Poco a poco, según la cena seguía su curso, ella le explicaba cómo se despierta, algo en lo que tampoco coincidían. Y cuando salía el tema de sexo, Mery aseguraba que no era algo que le gustase hablar de primeras, cosa con la que Pascual no parecía estar de acuerdo porque no tenía ningún problema en ser explicito al contar detalles sobre este tema.

"No llegaría ni a una amistad con él"

"No llegaría ni a una amistad con él", reflexionaba Mery ante nuestras cámaras, pero esto no era lo que percibía Pascual durante su momento juntos. Él le pedía que se mirasen a los ojos y ante lo ocurrido pensaba tenerlo claro: "Cuando quita la mirada es que le gustas".

Y tras todo lo sucedido entre ambos, llegaba el momento de la decisión final. Cuando hablaban de lo ocurrido en la cita, él aseguraba haberse esperado algo más, pero que se lleva una amiga de esto. Algo con lo que ella no estaba de acuerdo: "Tú no me has dado confianza, no ha sido un placer, lo digo como lo siento. Estoy en un plan que digo las cosas como me salen".

Momento en el que nuestro compañero le preguntaba a ella por si se quería ir y esta no lo dudaba, pese a que no habían dado su respuesta en la decisión final se levantaba de su asiento y se iba y Pascual reaccionaba: "Venga, hasta luego".