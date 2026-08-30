Un soltero tira de Inteligencia Artificial para preparar su cita en 'First dates': "La IA me ha dicho que sonría mucho y sea sincero"
José llega desde Barcelona y quiere encontrar una mujer con la que salir y volver a disfrutar de la vida
Las citas completas de los solteros de 'First Dates', en Mediaset Infinity
José ha reconocido nada más sentarse en la mesa frente a su cita que tiene un problema con el teléfono móvil. Este murciano ha reconocido que se siente un poco enganchado al aparato y prueba de ello ha sido que durante la cena su teléfono ha sonado en varias ocasiones: "Me están llamando estos porque están echando la partida".
Tanto es así que José ha tirado de Inteligencia Artificial para preparar su cita en el programa. Para aplacar los nervios normales, este soltero ha consultado a la IA todo sobre nuestro programa: "Le he preguntado sobre el programa y me ha dicho que tengo que sonreír, que esté relajado y que sea sincero". ¿Habrá acertado la Inteligencia Artificial y José saldrá victorioso de su primera cita en 'First dates'?
Maripaz busca un hombre elegante porque Tinder no le ha salido bien
Maripaz, por el contrario, no ha tenido tanta suerte con eso de la tecnología. Esta catalana de 70 años se quedó viuda y empezó a sentir que aún tenía mucho por vivir. Con sus hijos ya mayores, Maripaz vio en esta segunda etapa de su vida la oportunidad perfecta para hacer todo lo que siempre quiso, entre otras cosas buscar el amor.
Decidida a encontrarlo, Maripaz se abrió un perfil en Tinder con la esperanza de encontrar a alguien especial. Lo que en un principio pareció ser algo interesante, acabó por convertirse en una historia para olvidar: "Conocí a un hombre y las cosas iban bien, pero él tenía 50 años y no quería decir en su casa que estaba con una mujer de 70, qué le iban a decir sus hijos".