First Dates Madrid, 06 SEP 2026 - 23:35h.

Diviértete con la cita completa de Paqui y Juan, marcada por los silencios incómodos

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Paqui vuelve al restaurante más famoso de la televisión junto con una foto de Pedro Carrasco, marido de Rocío Jurado, con quienes ha cenado en alguna ocasión: "Ella donde esté, me tiene que dar fuerzas".

Cuando Carlos Sobera le pregunta qué tipo de hombre es en el que se fija, la soltera lo tiene claro: en uno como Matías. "No pido mucho, yo soy muy humilde. Me gusta poquito y que sea bueno. La esencia va en lo pequeñito, que es lo mejor", le señala al equipo.

Su cita es Juan, un fiel creyente del amor porque con él "pueden venir muchas cosas buenas". Trae consigo un ramo de flores, un detalle que ha gustado a su cita. Sin embargo, al soltero no le ha convencido físicamente Paqui: "No cuadra con lo que yo busco".

"No dice nada, nada", señala la soltera al ver la conversación que tiene Juan cuando se quedan solos en la barra del restaurante. Y es que Juan no ve tan ágil a su cita como se ve a sí mismo y eso no termina de convencerle. ¿Mejorará su impresión a lo largo de la cena?

Incomodidad entre los solteros durante su cita

Tras decir su primera impresión sobre Juan, la soltera se percata de que no media palabra: "El hombre será así, muy tímido y serio. Hay que sacarle las palabras a cucharones".

No obstante, ella trata de sacarle conversación preguntándole por la edad. "Yo creo que es mayor que yo", confiesa al equipo Juan cuando descubre los años de su cita. Ella, por su parte, tampoco se cree al soltero cuando le afirma que él se mueve mucho: "Es una alcayata. Yo no me veo con una alcayata".

"Me ha recordado a José Ortega Cano porque ahora habla, pero cuando lo conoció Rocío no hablaba nada", señala Paqui. "He tenido más conversación con mi nieta de siete años que con él", añade la soltera.

La decisión final de Paqui y Juan

Tras una sesión de karaoke donde Paqui ha cantado por Rocío Jurado, llega el gran momento de confesar si quieren seguir conociéndose o no. No te pierdas cuáles son los argumentos que han dado para decidir finalmente separar sus caminos en el video principal.