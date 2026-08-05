El Ministerio de Igualdad alerta sobre la situación de las mujeres y las niñas que han llegado a Ceuta, en riesgo extremo.

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El Ministerio de Igualdad alerta sobre la situación de las mujeres y las niñas que han llegado a Ceuta. Atención, porque habla de riesgo extremo de que sufran violencia sexual o que caigan en manos de redes de explotación sexual. Hay vecinas y voluntarias de ONGs que las están acogiendo en sus propias casas para evitar que sean víctimas de trata y protegerlas.

Sahira entró la semana pasada a nado. En sus manos, su bebé de 11 meses. Está embarazada de un segundo. Vive en las calles de Ceuta con su pequeño y dice que "tiene miedo". "Estamos buscando a alguien que la pueda ayudar, tiene mucho miedo, incertidumbre e inquietud".

Amén prefiere no dar la cara. Con 17 años también deambula por la ciudad autónoma. Prefiere esta vida a volver a Marruecos. Son mujeres y niñas, dos de los casos que preocupan a las ONGs. Algunas ya han relatado episodios de violencia sexual.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ha enviado una carta a la ciudad autónoma de Ceuta en la que tiende la mano a la Ciudad Autónoma "para la protección de las mujeres migrantes que se encuentran en las calles" y le pide que les ofrezca un "lugar seguro" ante el "riesgo extremo de sufrir violencias sexuales y físicas, o de caer en manos de redes de trata o explotación sexual".

En la misiva, dirigida a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, muestra su "preocupación" y su "solidaridad" con la situación humanitaria que vive Ceuta y recuerda que la ciudad autónoma tiene espacios públicos que pueden servir de cobijo en este momento de emergencia. "La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes", subraya.

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Además, recuerda a la ciudad autónoma que puede utilizar los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para estas actuaciones. "Ésa es su razón de ser y por eso cada año se realizan las transferencias a las comunidades y ciudades autónomas", indica.

Según señala, para este año 2026, el Gobierno ha destinado 2,3 millones de euros a Ceuta para luchar contra la violencia de género: cerca de 2 millones de euros dedicados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 400.000 euros dirigidos a distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

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En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha trasladado al Gobierno de Ceuta la "plena disposición para colaborar estrechamente en cuantas actuaciones se considere oportunas" dentro de su ámbito competencial.

Además, asegura que se ha puesto en comunicación con la directora del Instituto de las Mujeres de Ceuta y se encuentra "en constante comunicación con la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género para analizar la situación que se vive tras el flujo migratorio de los últimos días".

"Todas las Comunidades Autónomas reciben a través del pacto de Estado reciben un dinero y ese se podría emplear", señala Cristina Soriano, de la Asociación Alana.

"Son mujeres solas o con niños que vienen solas y no conocen a nadie, no dominan el idioma. Existe un riesgo de que haya persona que no busquen ayudarte sino aprovecharse de ti", señala Alba Vaca, de la Fundación Solidaridad Amaranta.