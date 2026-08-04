Oswaldo, el guardia civil que se tiró al mar para salvar vidas en Ceuta: "Que no se nos ahogaran bebés, niños o madres"
La Guardia Civil salvó a muchos menores de morir ahogados ante sus ojos
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La Guardia Civil salvó a muchos menores de morir ahogados ante sus ojos ante la imposibilidad de frenar lo estaba ocurriendo. Nuchos agentes no dudaron en lanzarse al agua para intentar salvar al mayor número de personas posible. Oswaldo fue uno de ellos. Las imágenes en las que trata de salvar un bebé rodeado de otros menores impactan.
Oswaldo Tavío, de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, "cuando llegamos aquí nos encargamos de gente que lleva toda la noche del agua. Vimos 12 menores con síntomas de hipotermia". Logró salvar a varios, a un niño de 10 años que no sujetaba ya su cabeza en el flotador, que "era el barco". Rescató a un bebé, a niños solos que no podían dar más patadas. Han ayudado a familias enteras. "No estás preparado, ves algo y vas allí".
Ahora la vuelta al agua de Oswaldo y sus compañeros ya no es para salvar vidas, sino para recuperar los cuerpos de los que no lo lograron. Como señala Braulio Valera, subteniente jefe del Gaes en Ceuta, "grupos de cuatro o cinco hundidos, al lado había otros tres, y así hemos estado varios días".
Imágenes que Oswaldo dice que no se le van a ir jamás de nuestras cabezas. Su objetivo, que consiguió salvar vidas tenía un objetivo: "que no se nos ahogaran bebés, niños y madres".