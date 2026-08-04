Daniel Montero 04 AGO 2026 - 15:32h.

La entrada masiva de inmigrantes se coordinó desde dos grupos de WhastApp

¿Quién está detrás de esas cuentas? Es una de las preguntas que queda por contestar.

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Cinco días desde el asalto y una certeza: la entrada masiva de inmigrantes se coordinó desde dos grupos de WhastApp, que dieron instrucciones, rutas, mapas y acordaron lugares y fechas para acceder a España. Es la principal conclusión de un informe de inteligencia elaborado pro el analista de seguridad José María Gil Garre: fueron dos grandes grupos de WhasApp los que coordinaron y dieron instrucciones los días previos al asalto para facilitar la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Los días anteriores hay una fase de calentamiento que empieza el 15 de julio con la sentencia del Supremo que dice que no se puede expulsar a las personas que entren a España a nado. Eso empieza a calentar grupos de redes sociales. Seis nodos distintos que tienen en total 250.000 personas, que empiezan a repicar ese mensaje. En esta fase tiene especial importancia la difusión en redes como Facebook o Tik Tok.

Pero la fecha clave es el 28 de Julio. En esa fecha se crea el primero de esos grupos de WhastApp que se llama Embestida. Aquí es donde se materializa la logística. Donde se comparten mapas, itinerarios, puntos de reunión, consejos, anucios para comprar esos flotadores con pinta de rueda que hemos visto en todas estas entradas y se da un punto de encuentro concreto en la zona de Castillejos para concretar las entradas.

A partir de ahí el día 31 se crea un segundo grupo que es el que intensifica todavía más las entradas dando instrucciones de cómo separarse por grupos, los mejores accesos sin ser vistos a la zona fronteriza. tmabién incide en la frontera de Melilla.

El informe describe una red de grupos coordinados pero sin centralidad. Algo parecido a lo que pasaba con los CDR en Cataluña. En el caso de estos grupos de WhatsApp que coordinaron la operación fueron abiertos por dos teléfonos de prefijo argelino, pero la mayoría de los miembros de ese grupo eran marroquíes aunque también había gente argelina o de Túnez. ¿Quién está detrás de esas cuentas? Esuna de las preguntas que queda por contestar.