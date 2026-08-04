"Dan pena, había una niña de 14 años, dice que ella no vuelve a Marruecos y que prefiere morirse en la calle".

Ramsés Mohamed, asociación Elín: "El Gobierno ha intentado que estuvieran hambrientos para que perdieran la esperanza y volvieran a Marruecos"

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La imagen del terror de volver a Marruecos es la de un niño de 12 años llorando para que no le devolvieran a Marruecos. Estaba a escasos metros de la frontera, y finalmente un teniente coronel del ejército español detuvo la repatriación. La presión de los vecinos, y los llantos del niño han hecho que el menor sea entregado a la Guardia Civil.

Porque la imagen de Ceuta sigue siendo hoy la de centenares de migrantes deambulando por las calles con la inquietud que esto genera en los vecinos. Piden un refugio, asilo. Eso es lo que se puede leer en los cartones convertidos en pizarras de cientos de migrantes que todavía recorren las calles de Ceuta.

Con sed y hambre, Oualid explica que hasta que cortaron el agua, bebían en una ducha de la playa. Son condiciones extremas, y aún así no quieren volver a Marruecos, nos cuenta Muhammad, que busca un futuro mejor en Europa.

Paseando por la ciudad la imagen sigue estremeciendo. Menores solos que no quieren ir al centro, una madre lavando como puede a sus hijos, y en las naves del Tarajal, los acogidos se quejan de falta de comer solo una vez al día. Vecinos de Castillejos les echan una mano con las traducciones. "Dan pena, había una niña de 14 años, dice que ella no vuelve a Marruecos y que prefiere morirse en la calle que volver".

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Ahmed también ha venido a ayudar, él llegó a España en la entrada masiva de 2021, cuando todavía era menor. "Niños como ellos tienen que estar en el colegio estudiando, pero en nuestro país se portan regular con esto".

Mientras, los que pueden se amontonan en los coches de ayuda para conseguir algo que beber.