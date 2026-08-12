Marruecos acusa a la policía española de agredir a inmigrantes en Ceuta cuando no hay cámaras

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Marruecos acusa a la Policía española de infligir malos tratos y agredir a los migrantes que entraron en Ceuta durante la crisis del pasado 30 de julio. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos señala a los agentes españoles y también denuncia que no prestaron asistencia suficiente a las personas que cruzaron la frontera.

Sin embargo, las imágenes de la actuación de los agentes españoles muestran un escenario diferente al descrito por el organismo marroquí. En ellas se observa a policías y guardias civiles acompañando, ayudando y escoltando a los migrantes durante su llegada a Ceuta. En contraste, otras imágenes muestran a agentes marroquíes durante momentos de tensión, como el lanzamiento de una piedra contra uno de los jóvenes que regresaba desde Ceuta.

Laura García: "Si tiene que venir Marruecos a darnos lecciones a los policías de derechos humanos, apaga y vámonos"

'En boca de todos' ha hablado en directo con Laura García, portavoz de JUPOL, quien ha respondido con contundencia a las acusaciones de Marruecos: “Si tiene que venir Marruecos a darnos lecciones a los policías de derechos humanos, apaga y vámonos. Si no, que le pregunten a sus propios ciudadanos si prefieren el trato que le dan los policías nacionales, guardias civiles o el Ejército aquí o sus propios policías en Marruecos. Creo que la respuesta es clarísima”.

Además, García ha defendido la actuación de los agentes españoles y ha puesto en valor su trabajo durante la crisis: “Estamos convencidos del gran trabajo que hacen nuestros compañeros y es mejor no entrar ahí porque creo que todos sabemos el trato que hay de la Policía Nacional y, además, si nos tenemos que comparar con Marruecos…”.