El periodista marroquí y exdiplomático Ali Mrabet cuestiona que las mafias estén detrás del intento de entrada masiva en Ceuta y considera que la regularización de inmigrantes pudo influir en la crisis

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La organización del intento de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta se ha convertido en uno de los principales temas de debate. Mientras algunos apuntan a las mafias, otros relacionan la crisis con la regularización masiva de inmigrantes aprobada por España o incluso con una posible intervención del régimen de Marruecos.

'En boca de todos' ha hablado con Ali Mrabet, periodista marroquí y exdiplomático, que considera que la regularización masiva ha podido influir en la crisis migratoria de Ceuta: “Si sigues mínimamente las redes sociales marroquíes, como hacemos algunos periodistas, nos hemos dado cuenta desde hace unos meses de que la regularización masiva de inmigrantes ilegales tuvo un efecto tremendo en la juventud marroquí. En Marruecos todo el mundo quiere irse”.

Alli Mrabet: "No veo al régimen organizando el asalto el mismo día de la Fiesta del Trono”

Mrabet también cuestiona la versión de que las mafias están detrás de estos movimientos migratorios, como sostiene el Gobierno: “Desde hace décadas oigo lo de las mafias, pero ¿Qué mafias hay? ¿Una estructura? Yo hice un viaje en patera hace 26 años y no vi ninguna mafia”. En su opinión, quienes hablan de mafias: “no saben de qué están hablando o lo hacen, como el Gobierno español, de forma interesada para no meterse con el régimen marroquí”.

Sin embargo, el periodista y exdiplomático descarta poder afirmar que Marruecos esté detrás del intento de entrada masiva: “No puedo afirmar que el Gobierno marroquí esté detrás del asalto a Ceuta, que comenzó el 30 de julio, precisamente el día de la Fiesta del Trono, una de las fiestas más importantes del calendario nacional marroquí, no veo al régimen organizando el asalto el mismo día de la Fiesta del Trono”.