La visita de Pedro Sánchez al Observatorio de Yebes para disfrutar del eclipse divide a los vecinos de Guadalajara

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Pedro Sánchez ha interrumpido durante unas horas sus vacaciones en La Mareta para desplazarse hasta Guadalajara y seguir el eclipse desde el Observatorio de Yebes. El presidente del Gobierno busca así disfrutar de una vista panorámica del fenómeno. El observatorio permanecerá cerrado por motivos institucionales, una decisión que ha dividido a los vecinos de la localidad.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Chani, un vecino de Guadalajara muy crítico con la visita del presidente. “Un tipo que tiene una emergencia nacional brutal viene a ver un eclipse, cuando es el presidente de una nación que se ha visto invadida y violadas sus fronteras, que tiene una ciudad en emergencia absoluta”.

Vecino de Guadalajara: "Había gente que estaba apuntada desde hace tiempo para ver ese eclipse y les han dicho que no"

El vecino también ha denunciado las consecuencias que, según asegura, tendrá el dispositivo de seguridad para quienes tenían previsto acudir al observatorio. “Había gente que estaba apuntada desde hace tiempo para ver ese eclipse y les han dicho que no. Van a cortar carreteras, está todo lleno de Guardia Civil”.

Pero no todos los vecinos comparten estas críticas. Otra vecina ha defendido la presencia de Sánchez en Yebes y considera lógico que acuda al observatorio para disfrutar del eclipse: “¿Dónde va a ir? Si tenemos aquí el observatorio, aquí es donde tiene que estar”. Además, asegura que el cierre no supone un problema para él: “Si yo no puedo entrar no me importa porque lo veo desde otro lado”.