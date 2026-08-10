Luis Rubiales se defiende después de que Pablo Fernández afirmase que en su mandato la federación era “la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones”

Todos los programas de 'En boca de todos' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, se sienta en el plató de 'En boca de todos' para hablar sobre la polémica de la organización del Mundial 2030 y acusa a Sánchez de haber sido desleal a España: "Nos ha quitado la inauguración y ha puesto en peligro la final por ego". Además, ha conectado en directo Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, con quien Rubiales ha tenido un tenso enfrentamiento.

Tras escuchar las palabras de Luis Rubiales sobre la organización del Mundial, Pablo Fernández ha aportado su opinión y, respecto a la deslealtad de Sánchez a la que se refería el expresidente, se ha mostrado de lo más tajante, cargando contra Rubiales: "No sé si ha sido culpa de Sánchez o no, lo que sí que sé es que la imagen que dio la federación cuando la presidía rubiales era la de Alí Babá y los 40 ladrones, poca credibilidad doy yo a Rubiales".

Tras estas duras declaraciones, Rubiales se defendía desde el plato: "La cobardía va a acompañada de inteligencia y ha dicho "la imagen de..." para que no le ponga una demanda", comenzaba diciendo, antes de enumerar varios de los logros que, según asegura, consiguió durante los más de 5 años que estuvo frente a la Federación.

Luis Rubiales y Pablo Fernández se enfrentan en 'EBDT'

Pablo Fernández volvía a responder, asegurando que "él no era un delincuente". "Rubiales es un delincuente condenado por agresión sexual y está investigado por corrupción en los negocios, administración desleal, por pertenencia a organización criminal y por presunto blanqueo de capitales. No lo digo yo, lo dice la jueza y la UCO sobre la trama de presuntas mordidas que encabezaba Rubiales en la Súper Copa en Arabía Saudí", declaraba el secretario de Organización de Podemos.

Tras esto, Rubiales respondía molesto: "Esto ya es demandable. La presunción de inocencia se extiende hasta la firmeza de la sentencia". Momento en el que Pablo Fernández mostraba en pantalla un cartel contra el expresidente de la RFEF. "Creo que hay mucha gente que se da cuenta que representantes de esta extrema izquierda tan radical son capaces de vestir una realidad tan grande como ganar un mundial de agresión sexual", decía entonces Rubiales, asegurando que él "está tranquilo con su conciencia". A lo que Pablo Fernández insistía: "¡Usted es un delincuente!", insistía entonces.