Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, carga contra las palabras de Figaredo y denuncia que su mensaje supone una incitación al odio

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José María Figaredo, diputado de Vox, realizó unas declaraciones en 'En boca de todos' en las que animaba a “cazar” a los inmigrantes irregulares llegados a Ceuta. Sus palabras han provocado una fuerte reacción política y han llevado a Compromís a denunciar al diputado ante la Fiscalía.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, quien ha explicado los motivos de la denuncia: “Ha cometido como mínimo un delito de incitación al odio, un discurso claramente de odio que tiene consecuencias, pero también de dar cobertura a acciones violentas que suponen enfrentamiento civil”.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís: "lo normal es que tendría que haber actuado de oficio la Fiscalía General del Estado"

El diputado de Compromís también ha cuestionado que haya tenido que ser su formación la que haya llevado el caso ante la Justicia. “Es profundamente grave. Creo que es una anomalía que hayamos tenido que ser nosotros, cuando lo normal es que tendría que haber actuado de oficio la Fiscalía General del Estado”.

Por último, Ibáñez ha calificado el mensaje de Figaredo de “discurso fascista” y ha advertido de sus posibles consecuencias: “Es un discurso fascista que luego tiene consecuencias en las calles, no solamente en Ceuta, sino también en otros sitios”, ha afirmado, antes de poner como ejemplo una agresión ocurrida durante el fin de semana: “Normalizar el odio y la violencia en este país tendría que tener consecuencias”.