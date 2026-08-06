David Aleman da la oportunidad al diputado de VOX de matizar su expresión "cazar" que tanta polémica ha desatado en redes sociales y él se reafirma

La verdadera imagen de la ciudad de Ceuta: decenas de marroquíes escondidos en la ciudad

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Tras sus polémicas declaraciones en las que animaba a “cazar” a los inmigrantes irregulares llegados a Ceuta el pasado 30 de julio, el diputado de VOX, José María Figaredo ha mantenido la “normalidad” del verbo “cazar” y se ha reafirmado en lo que él considera la necesidad de: “Cazar a los inmigrantes uno a uno y devolverlos”.

El diputado de VOX, José María Figaredo ha explicado en ‘En boca de todos’ que tanto su partido como el Partido Popular se van a negar por completo al reparto de menores marroquíes por las comunidades autónomas. Un reparto que asegura que todavía no has sido ordenado y ante el que Marruecos también ha solicitado que los menores que saltaron el espigón de la playa del Tarajal el pasado 30 de julio, sean devueltos al país.

Asegura que la ley ampara su decisión de no aceptar más menores inmigrantes irregulares en las comunidades en las que gobiernan PP y VOX, y ha enumerado uno por uno los motivos por los que según su criterio el presidente Pedro Sánchez debería dimitir.

Ante la polémica desatada por su expresión “Cazar inmigrantes” en mitad de la crisis migratoria y humanitaria en la frontera española de Ceuta, el diputado de VOX no ha querido matizar ni una sola de sus palabras: “Eso ya se está haciendo, el ejército español iba cazando uno a uno”. David Aleman le ha explicado que lo polémico de sus palabras fue la palabra “cazar” y él ha insistido en el término: “Hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho, pero hay todavía muchos”.

"Uno a uno, cazarlos, pescarlos, uno a uno, a todos... Detenerlos, me da igual... Cualquier cosa que diga VOX va a ser polémica, es lo que pretenden. Todos los españoles que no están politizados a la izquierda saben que esta situación no se puede sostener", ha insistido en su defensa del derecho de los españoles.

Manuel Juliá, periodista y escritor, ha querido insistir en la mala utilización del verbo cazar aplicada en seres humanos, pero el señor Figaredo le ha tildado de "Sofista" y le ha dejado claro que es un término empleado por millones de españoles.

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Fotos, nombres y precio por su cabeza, así es el listado de personas marroquíes que ha comenzado a circular en redes sociales y que ha sembrado el pánico entre ellos. Se ofrece dinero por su captura “vivos o muertos” por el supuesto maltrato que han dado a los marroquíes que llegaron de forma irregular y masiva en Ceuta el pasado 30 de julio.

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