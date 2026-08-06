José Luis Rodríguez Zapatero manda un mensaje a un colaborador de ‘En boca de todos’: “Ya me puedo morir”
El expresidente socialista reacciona a la intervención de un colaborador de ‘En boca de todos’, en su defensa
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“¡Qué grande! Dale las gracias de mi parte”, ha sido el mensaje que José Luis Rodríguez Zapatero ha dado a uno de los colaboradores de ‘En boca de todos’, un mensaje de agradecimiento que ha sido devuelto con emoción: “Ya me puedo morir”.
Mirando a cámara, David Aleman ha mandado un saludo a José Luis Rodríguez Zapatero, consciente de que el expresidente socialista es un seguidor de ‘En boca de todos’, ya que uno de nuestros colaboradores ha recibido un mensaje de alabanza y agradecimiento de su parte.
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Leticia Santos ha explicado lo sucedido y ha asegurado que fue la camiseta de Paco Álvarez con la imagen del expresidente, lo que llamó la atención de Zapatero y le hizo ponerse en contacto con él con un: “¡Qué grande! Dale las gracias de mi parte”. Un mensaje que para Paco Álvarez ha sido muy emocionante: “Ya me puedo morir”.
El colaborador ha querido ser él, el que le diera las gracias al presidente por todo lo que consiguió durante su gobierno para los españoles: “Se las tenemos que dar todos los españoles porque yo he podido a la Semana Grande de Bilbao con mis hijas, con él se acabó el miedo… Un amigo me presentó a su marido y gracias a eso mi madre pudo tener acceso a la ley de dependencia y que olvidemos eso por un regalo que le ha hecho un árabe…”.
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