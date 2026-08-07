El expresidente de RFEF critica la pérdida de los dos partidos más importantes del Mundial 2030 de España – Portugal – Marruecos

José Luis Rodríguez Zapatero manda un mensaje a un colaborador de ‘En boca de todos’: “Ya me puedo morir”

Compartir







Ante la posibilidad de que España pierda la final del Mundial 2030 y que el partido más importante de la competición se realice en Marruecos, Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha conectado en directo con David Aleman en ‘En boca de todos’ para explicar qué fue lo que él pacto y porque considera que todo ha cambiado.

Rubiales ha explicado que cuando él salió de la federación, Pedro Sánchez cayó en la oferta de Gioanni Infantino, presidente de la FIFA, de abrir el Mundial a tres nuevos países latinoamericanos. Algo que considera un error porque se cedió la inauguración del mundial, uno de los dos partidos más importantes de la competición y de mayor repercusión mundial. Además, ha señalado lo perjudicial que esa decisión es para los jugadores que tienen que viajar a unos 8.000 o 9.000 kilómetros del lugar en el que luego tiene que competir.

Se ha mostrado muy critico con la actitud de Pedro Sánchez, que comenzó siendo de indiferencia hacía su gestión y con: “Un presidente de FIFA que ha ido repartiendo el Mundial en migajas, para poder el siguiente mundial a Arabía Saudí…”. Asegura que: “Pedro Sánchez anunció que Marruecos cuando no se podía anunciar… Esto no es una candidatura a la que se une Marruecos, es una candidatura de tres partidos… Ponía en peligro la candidatura contando que íbamos a contar con Marruecos cuando era solo una candidatura europea”.

Respecto a la necesidad de España y Portugal de contar con la ayuda de Marruecos, Rubiales asegura que: “Necesitábamos a Marruecos para ganar porque necesitábamos 106 votos y con los 55 de Europa no íbamos a ningún lado”. El porfolio que él firmó con Portugal y Marruecos daba entre el 55 y el 60% de los partidos a nuestro país más la final y la inauguración, pero eso saltó por los aires con su marcha y la del presidente portugués: “Se incluye a tres países latinoamericanos que se quedan con la inauguración del Mundial 2030… Tenemos un presidente al que le da igual ceder la inauguración, pues vamos a luchar…”.

Ramón Espinar le ha animado a hablar de la supuesta corrupción que se esconde tras las decisiones de la UEFA, pero Luis Rubiales ha esquivado la pregunta y ha hablado solo de negociaciones, reiterando el error, según su criterio del presidente del gobierno: “Nos ha quitado la inauguración y ha puesto en peligro la final por una cuestión de ego, ha hecho mucho daño a España”.

¿Cuál es la vida actual de Luis Rubiales? ¿Se arrepiente de algo?

Tras meses alejado de los focos, David Aleman ha querido saber cuál era el día a día de Luis Rubiales alejado del fútbol y el expresidente le ha explicado que estaba centrado en su profesión de abogado, su gestión empresarial y sobre todo, a su familia: “Dar más paseos por Granada, disfrutar de mis hijas y mis padres…”.

PUEDE INTERESARTE SpaceX llega a la Luna por accidente e impacta contra ella: un regalo para los científicos

Rubiales ha explicado que no aparecía en los medios porque no le invitaban, pero que estaría encantado de volver a debatir en los platós y que se contara que la Agencia Tributaria había realizado un escrito en el que se asegura que todos sus ingresos son legales.

“¿Te arrepientes de algo?”, ha sido la pregunta con la que Aleman ha cerrado la entrevista a Rubiales y ante la que él ha mostrado cierto arrepentimiento: “Eso es trampa, todos cambiaríamos cosas de nuestros comportamientos, pero no me arrepiento de haber liderados a unos equipos que han sido los mejores de la federación”.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ