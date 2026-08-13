Alerta sanitaria en Ceuta por el riesgo de sarna y tuberculosis: “Muchos inmigrantes vienen con fiebre”

Las Urgencias de Ceuta siguen colapsadas y los médicos alertan del aumento de casos de sarna y del riesgo de tuberculosis tras la entrada masiva de inmigrantes

Todos los programas completos de 'En boca de todos', en Mediaset Infinity

Compartir







Más de diez días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, las urgencias continúan colapsadas y los médicos aseguran estar agotados. Ahora, la preocupación se centra también en el posible aumento de enfermedades como la sarna o la tuberculosis.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Susana, médico de Urgencias en Ceuta, que ha explicado cómo es un día habitual en el hospital: “El día habitual es catastrófico. Hay muchísima presión asistencial, sobre todo de inmigrantes. Tenemos dos áreas, una para la atención de inmigrantes y otra para el resto de la población. La población migrante sigue viniendo con lesiones benignas o con infecciones”.

Susana: "Hay un foco epidémico del que no sabemos la causa de la infección"

La sanitaria también ha alertado del aumento de algunos casos: “La sarna no es una enfermedad que se haya erradicado, pero había muy poquitos casos y ahora está aumentando. De tuberculosis hay algún caso, pero no sabemos si va a haber muchos más tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta”.

Además, Susana ha explicado que los médicos están realizando estudios para determinar el origen de algunas infecciones que presentan los pacientes migrantes: “Estamos teniendo infecciones con fiebre en muchos pacientes migrantes que no sabemos cuál es la causa. Los tenemos ingresados en Urgencias y estamos estudiando las posibles causas. Hay un foco epidémico del que no sabemos la causa de la infección y tampoco sabemos la causa de la transmisión”.