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Alerta sanitaria en Ceuta por el riesgo de sarna y tuberculosis: “Muchos inmigrantes vienen con fiebre”

Alerta sanitaria en Ceuta por el riesgo de sarna y tuberculosis: “Muchos inmigrantes vienen con fiebre”
Susana, médico de Urgencias en Ceuta. cuatro.com
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Más de diez días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, las urgencias continúan colapsadas y los médicos aseguran estar agotados. Ahora, la preocupación se centra también en el posible aumento de enfermedades como la sarna o la tuberculosis.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Susana, médico de Urgencias en Ceuta, que ha explicado cómo es un día habitual en el hospital: “El día habitual es catastrófico. Hay muchísima presión asistencial, sobre todo de inmigrantes. Tenemos dos áreas, una para la atención de inmigrantes y otra para el resto de la población. La población migrante sigue viniendo con lesiones benignas o con infecciones”.

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Susana: "Hay un foco epidémico del que no sabemos la causa de la infección"

La sanitaria también ha alertado del aumento de algunos casos: “La sarna no es una enfermedad que se haya erradicado, pero había muy poquitos casos y ahora está aumentando. De tuberculosis hay algún caso, pero no sabemos si va a haber muchos más tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta”.

Además, Susana ha explicado que los médicos están realizando estudios para determinar el origen de algunas infecciones que presentan los pacientes migrantes: “Estamos teniendo infecciones con fiebre en muchos pacientes migrantes que no sabemos cuál es la causa. Los tenemos ingresados en Urgencias y estamos estudiando las posibles causas. Hay un foco epidémico del que no sabemos la causa de la infección y tampoco sabemos la causa de la transmisión”.

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