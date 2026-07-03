Antonio Ortolá, concejal seguridad Castellón, indignado: “Tienen conexión wifi y móviles de alta gama”

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Indignados y pidiendo que se tomen medidas, los vecinos de Castellón de la Plana han salido a la calle para denunciar la okupación de una vivienda en la que han metido a casi 10 niños para evitar que les expulsen. Los vecinos aseguran que les han amenazado con dispararles y que durante uno de sus enfrentamientos agradecían su situación al presidente del Gobierno con un: “¡Viva Pedro Sánchez!”.

“Que saco la pistola y os pego un tiro a todos”, es solo alguna de las amenazas que han recibido los vecinos de Castellón de la Plana que han salido a la calle para pedir que se acabe con la okupación de una de sus viviendas. Carmen e Ismael, dos de los más de 40 vecinos manifestados ante las cámaras de ‘En boca de todos’, han explicado que están ante okupas profesionales, que no ocultan que vienen de okupar otra vivienda y que la policía no hace nada: “Entraron a las siete de la tarde, a las 20:30 horas estaba la policía aquí y no les echaron. El primer día había dos niños y ahora, diez días después, hay casi 10 niños en el interior. La policía se coló en la vivienda”.

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Las cámaras de ‘En boca de todos’ no han podido grabar la vivienda porque según ha explicado Clara Murillo, reportera, uno de los okupas estaba asomado a la ventana. Son personas de nacionalidad española y han okupado una vivienda propiedad de un banco: “Ayer salieron con un palo cuando estábamos hablando con otra televisión”.

Paco Álvarez les ha recordado que la Ley de vulnerabilidad adoptada durante la pandemia ya no está en vigor, pero los vecinos se preguntan dónde están los servicios sociales que no hacen nada con unos niños que están siendo utilizados como instrumentos para la okupación.

“Nos incomodan, nos molestan muchísimos, no trabajan, robos, malezas, ruidos, nadie les puede decir nada… que se pongan a trabajar, a limpiar casas, al limpiar el monte, a lo que sea…”, ha asegurado muy enfadada, Carmen una de las vecinas.

Antonio Ortolá, concejal seguridad Castellón, también ha querido intervenir para denunciar la situación de indefensión de los vecinos y dejar claro que no estamos ante persona vulnerables porque al día siguiente de okupar la vivienda ya contrataron un servicio de wifi, han instalado cámaras de seguridad y cuentan con móviles de alta gama.

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