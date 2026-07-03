Leticia Santos se da un buen golpe al intentar preguntarle a la ministra de Trabajo por Pedro Sánchez

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Metida de lleno en su labor de capturar la noticia, Leticia Santos no se ha percatado de la presencia de un foco de gran tamaño en mitad de su camino y se lo ha llevado por delante. Yolanda Díaz se ha quedado en shock ante el fuerte impacto y aunque, en un primer momento se ha marchado, ha enviado a una persona de su equipo para interesarse por el estado de salud de la reportera de ‘En boca de todos’.

Según ha visto llegar a Yolanda Díaz, Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, se ha lanzado a la piscina y ha sacado todo su arsenal de preguntas para intentar que la vicepresidenta del gobierno respondiera a alguna de ellas. La ministra de Trabajo y Economía Social no se ha parado a responder y la reportera no ha dudado en seguirla sin dejar de insistir en sus cuestiones.

Leticia estaba tan metida en su trabajo que según ella misma ha asegurado: “Me he hecho un González Amador”. La reportera se ha chocado de frente con un foco de gran tamaño y se ha dado un buen golpe. El foco ha estado a punto de caer sobre la vicepresidenta de gobierno, quién se ha girado impresionada mientras que la reportera se disculpaba.

Superado el susto, Leticia Santos nos ha contado entre risas lo sucedido y ha explicado que la ministra había enviado a una persona de su equipo unos minutos después para interesarse por ella y comprobar que se encontraba bien.

Se llevan las pertenencias de la reportera de ‘En boca de todos’ en la puerta de Ferraz: “¡Mi bolso!”

En mitad de un directo en Ferraz, Leticia Santos, reportera de ‘En boca de todos’, ha exclamado un: “¡Mi bolso!’ y ha hecho saltar todas las alarmas hasta que hemos visto a un agente de la policía nacional acercase a ella con el bolso en la mano. Ha explicado que hace unos días le robaron las gafas de sol mientras realizaba un directo y que, en esta ocasión, al estar rodeada de policías se ha sentido con la tranquilidad de dejar su bolso sobre un coche.

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