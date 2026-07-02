Piden 27 años de prisión para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un empresario en Valencia

El hermano de Antonio Anglés le hizo un injerto de pelo a Ábalos y a Koldo: "Cerré la clínica para ellos y no cobré nada"

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Conocimos a Mauri Anglés por ser la persona que realizó un injerto de pelo a José Luis Ábalos y Koldo García, y ser el hermano de uno de los hombres más buscados del país. Ahora le vemos entrando en la Ciudad de la Justicia de Valencia acusado, junto a otros cinco hombres, de secuestrar y torturar a un empresario de la zona.

Tranquilo y confiado, así llegaba Mauri Anglés al juzgado en el que se le piden 27 años de prisión por el secuestro y la tortura de un empresario valenciano. Según ha informado Clara Murillo en ‘En boca de todos’, el hermano de Antonio Anglés se siente en el banquillo de los acusados por un presunto delito de secuestro y tortura a un empresario al que casi le arrebatan la vida y al que pretendían robarle 200.000€.

‘En boca de todos’ ha tenido acceso en exclusiva a un relato y unas imágenes que muestran la brutalidad con la que este empresario fue secuestrado y torturado: “Me pegaron durante dos horas, me amenazaron con matar a mi mujer y a mis hijos”. Francisco estuvo retenido contra su voluntad durante cinco horas: “No había sentido tanto dolor en mi vida, me sacaron del coche y fueron golpes, y más golpes…”. Según relata el empresario, le meten en una furgoneta blanca, le llevaron a una nave y posteriormente le tiran a una cuneta casi muerto.

Clara Murillo lleva meses hablando con la víctima y asegura que tenía mucho miedo de que llegara el juicio, no quería verle la cara a Mauri ni a los otros cinco acusados. Al parecer, todos eran viejos conocidos del municipio y ellos pensaban que tenía 200.000€ en metálico para entregarles. Les reconoció por las voces ya que durante el momento de la brutal agresión estaban encapuchados.

El hermano de Antonio Anglés le hizo un injerto de pelo a Ábalos y a Koldo: "Cerré la clínica para ellos y no cobré nada"

El 13 de abril de 2026, el caso Koldo suma un nuevo protagonista: Mauricio Anglés, hermano menor de Antonio Anglés, el asesino fugitivo de Alcàsser. Ábalos y Koldo habrían acudido a su centro de injerto capilar en 2020, en plena pandemia, para someterse a injertos capilares bajo condiciones de máxima discreción.

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