Según los sindicatos, los policías desplazados en Ceuta tienen que dormir en el suelo y comparten un único inodoro

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Un único baño para 70 policías, colchones tirados en el suelo, maletas apelotonadas y literas manchadas, estas serían las condiciones en la que se encuentran los policías desplazados en Ceuta por la crisis migratoria. En 'En boca de todos' hablamos con Eduardo García, portavoz del CEP en Ceuta, quien denuncia esta situación "deplorable".

Mientras crece el numero de militares contagiados de sarna en Ceuta, con 24 casos confirmados hasta el momento, la situación de los agentes de la Policía desplazados es otro de los focos de preocupación después de que el periódico 'La razón' desvelase las precarias condiciones en las que se alojan.

En primer lugar, el portavoz del sindicato policial confirma que "hay dos policías contagiados con sarna". Además, tras asegurar que "la situación se está yendo de las manos", aunque, señala que "tras la denuncia de la confederación española de la Policía ha habido un movimiento en el Ministerio del Interior en el que les están cambiando de cuarteles a otros que están un poco mejor, no mucho mejor".

Eduardo García, sobre la policía en Ceuta: "No nos tienen en consideración"

El portavoz cuenta que muchos policías desplazados han optado por alojarse en hoteles debido a las pésimas condiciones de los cuarteles. "Tienen que poner el dinero de su bolsillo. Un policía tiene por lo general una dieta de 40 euros para pagarse un hotel. ¿Qué hotel hay en Ceuta que cueste 40 euros?", señala Eduardo García.

Con indignación, el portavoz los miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado se encuentra "totalmente desamparada": "No nos tienen en consideración para nada. Los ministros cuando vienen a Ceuta van a los mejores hoteles, nosotros estamos tirados en la calle". Además, sobre el ambiente que se vive en Ceuta cuenta: "Ya no es una ciudad segura. La población vive completamente intimidada y están en sus casas recluidos".