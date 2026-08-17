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La activista ‘Barbie Gaza’ vuelve a dar que hablar tras sus declaraciones respecto a Ceuta al asegurar que en las calles no hay ningún riesgo y tachar a los vecinos de "xenófobos", asegurando que "si tienen miedo, es su problema". En 'En boca de todos', Yoli y María José, dos vecinas abandonaron Ceuta por miedo, estallan contra la activista por negar la realidad que están viviendo.

Tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta hace 17 días, dos hermanas ceutís decidieron marcharse de sus hogares por la situación que se está viviendo: "He tenido que sacar a mis hijas de su casa porque el Gobierno no hace nada, porque el señor Pedro Sánchez está de vacaciones en La Mareta. No le importamos a nadie”, declararon.

Las polémicas declaraciones de Barbie Gaza en Ceuta

Sobre esta situación de total crispación entre muchos de los vecinos de Ceuta, que aseguran vivir con miedo, la activista 'Barbie Gaza' se ha trasladado a la ciudad, desde la que ha dado unas polémicas declaraciones mientras se paseaba por sus calles: "Que si estamos abandonados, que si tienen miedo. Mi hija está saliendo como siempre ha vestido de la misma forma. Se empieza a vivir el tema de Ceuta con una cierta psicosis".

"Ese miedo es producto de unos medios de comunicación que están comprando el discurso que asemeja a los inmigrantes con criminales. Si no sales a la calle o sales con miedo, el problema lo tienes tú", ha asegurado la influencer, que asegura que durante su estancia en Ceuta solo tuvo problemas con un españoles.

Muy indignadas por las palabras de Barbie Gaza, Yoli y María José han estallado contra ella y sus insinuaciones de xenofobia y racismo: "Me duele Ceuta. No entiendo que no haya salido con la banderita de Ceuta puesta, tiene que ir con el pañuelo palestino, ¿qúe pasa? ¿Qué lo que está más cerca no le duele? Esa es su realidad, no la nuestra. Ella no estaba viendo cómo entraban 80.000 personas por la frontera, ella no se lo lleva a su casa, ella va con sus redes sociales grabando".

"No puedes decir que la gente que tiene miedo está equivocada, es xenófoba y racista. Esta mujer, ¿qué me cuenta que fue en una flotilla que estaba protegida? No tiene una realidad, ella vive de esto, nosotros lo vivimos día a día. Estamos abandonados. Me voy a ir y os voy a enseñar lo que hay, estoy harta", ha sentenciado una de las hermanas ceutíes.