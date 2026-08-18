Les fechas vacacionales incrementan el hábito de compartir instantáneas familiares sin que muchas veces se aprecien los riesgos, en especial para los menores

No hay sistemas de verificación de edad plenamente efectivos que preserven la privacidad del menor

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La exposición y sobreexposición de los menores a las redes sociales, con todo lo que ello conlleva, se incrementa todavía más en las fechas de verano, donde muchos padres incluso de forma inocente aumentan su tendencia a compartir fotografías de momentos familiares durante los días vacacionales, algo que, como advierten distintos expertos, puedo entrañar ciertos riesgos respecto a la cantidad de ciberdelincuentes que se esconden bajo los muros digitales.

Basta tomar una foto y publicarla para que, en ocasiones, decenas, cientos o miles de miradas indiscretas la vean: “Solo llegar y (coger) el teléfono y hacer foto”, cuenta un bañista desde una playa, reflejando una situación cada vez más común. Y también lo muestran los datos: “El 81% de los menores de dos años tienen imagen digital”, como advierte Blanca López Catalán, profesora de Intervención Escolar de la Universidad Pablo de Olavide.

Las redes sociales, un escaparate abierto sobre el que se debe ser precavido

“Las fotos nunca sabes dónde pueden acabar”, señala otro bañista ante nuestras cámaras, sin errar en su apreciación al dejar ver que, en efecto, una vez una fotografía está en la red puede escapar a nuestro control y ser redifundida sin siquiera percatarnos.

Con todo, la exposición ya se ha convertido en un hábito al que ya se pone nombre: ‘sharenting’, la sobreexposición en redes de padres a hijos.

No en vano, según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina Norteamericana, hasta el 80% de los padres confesaban haber subido este tipo de contenido. Y si las cifras son contundentes en Estados Unidos, en España una encuesta de Kapersky pone el foco en el menor: el 15% reclama a sus padres que deje de subir fotos sin su consentimiento.

“Mi casa es mi entorno seguro. Si en tu casa no tenemos ese respeto, esa conciencia de intimidad, perdemos la sensación de intimidad”, advierte la catedrática Blanca López. Y, como es de esperar, tiene consecuencias a corto y largo plazo: “Aparecen muchas más cosas, como la necesidad de los niños de ser validados, que luego lo vamos a encontrar en la adolescencia”, señala.

En este contexto, las redes se mantienen como un escaparate abierto al que, como reiteran, tendríamos que tener algo más de respeto.