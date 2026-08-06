Apenas el 13% de la población española asegura que aún envía cartas.

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El año pasado se entregaron por primera vez más paquetes en España que cartas. Hace 10 años se entregaba un paquete por cada diez cartas. El 91% eran notificaciones administrativas y misivas personales o de carácter publicitario que hoy se hacen por internet. En 2020 las empresas de paquetería hicieron 682 millones de envíos, el año pasado 1.335 millones, el doble. Y apenas el 13% de la población española asegura que aún envía cartas.

Algunos todavía recuerdan lo que era. "Hola es mi mayor deseo que estés bien nosotros también bien. Muy antiguo".

Otros consideran que la costumbre no estaba nada mal. "Era tan bonita la espera", recuerdan. Pero aquello de las cartas se ha quedado en eso, en el recuerdo. "Soy de las que mando y no recibo", confiesa una joven, rara avis. Los mensajes de WhatsApp han invadido todo, aunque algunos siguen viendo recibir una carta como un detalle y un esfuerzo.

Pero la ralidad es que las cartas viven horas bajas, incluso las postales, que ya solo parecen usar los turistas. De costumbre han pasado a ser como un souvenir. Aunque algunos reconocen que las postales les hace ilusión.

Pero tirar de puño y letra, entre remitentes y destinatarios, es, dicen los datos, cosa de ayer. Solo el 13% de los españoles lo hace. "Miras el buzón y solo ves cartas de banco". Las cartas, ni llegan ni se esperan. Algunos reconocen que hace 20 años que no reciben ninguna. Destronadas y sin mucha delicadeza por el rey de los reyes. El paquete se impone. Ahora, quien toca nuestra puerta ya no es tanto el cartero, sino el repartidor.